Dans le cimetière de Nador, au nord du Maroc, on trouve des centaines de tombes anonymes. Sur les stèles, seulement une date, un numéro et une marque indiquant si le corps qui y repose est celui d'un homme ou d'une femme. Dans ces pages alternant planches noir et blanc et planches couleur, le journaliste espagnol Sergio Illescas a voulu les arracher à l'oubli. Au fil de son enquête, il reconstitue l'histoire de cinq migrants qui ont péri dans le massacre du poste-frontière entre Nador et Melilla, le 24 juin 2022, en tentant de sauter par-dessus la barrière de l'enclave espagnole. Les histoires de Mohamed, parti du Tchad et qui a survécu à la torture en Libye, de Hanin, le benjamin dont la bonne humeur égayait ses compagnons de voyage, ou encore celles de Bishara, de Miasar et d'Anwar qui ont fui le Soudan en guerre, reprennent vie dans des planches illustrées par cinq auteur·ices afro-descendant·e·s : Zainab Fasiki, Shiroug Idris, Eusebio Nsue Nsue Asue, Gabriel Castillo, Frank Xarate.