En explicitant les enjeux de la santé environnementale, l'ouvrage contribue à la lutte contre les inégalités environnementales et sociales de santé. Les enfants et les familles défavorisées vivant dans des quartiers à forte concentration en dioxyde d'azote dans l'air extérieur, pouvant moins faire de choix en termes d'alimentation... sont davantage exposés aux polluants entraînant des conséquences sur la santé des plus jeunes, y compris du foetus et des femmes enceintes. A partir des connaissances scientifiques, les auteurs s'attachent à réfléchir à la façon d'appréhender dans leurs pratiques professionnelles les effets nocifs de ces substances pour les femmes enceintes et les jeunes enfants et d'en minimiser les conséquences. Conclusion du Défenseur des enfants, Eric Delemar.