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Bébés tout doux

Collectif, Hemma

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Un tout nouveau titre dans la collection à succès de livres matières à toucher : Bébés tout doux Les petits curieux qui aiment toucher et découvrir de nouvelles matières vont adorer cet imagier dédié aux bébés animaux tout doux ! Le bébé panda, le chevreau, le bébé loutre, le lapereau... A chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser, ce qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer pour comprendre et mémoriser tout en s'amusant ! Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.

Par Collectif, Hemma
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Hemma

Editeur

Hemma

Genre

Livres à toucher

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Bébés tout doux

Collectif, Hemma

Paru le 20/08/2026

12 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508064494
9782508064494
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