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#Roman francophone

Autre étude de femme

Honoré de Balzac, (de) honoré Balzac

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U coeur d'un salon parisien chez la marquise d'Espard, une conversation brillante réunit gens du monde, artistes et diplomates. Le point d'orgue de cette soirée mondaine est le récit confidentiel du Premier ministre Henri de Marsay. De Marsay raconte à ses convives comment il est devenu un monstre de sang-froid et un homme d'Etat accompli à travers une blessure de jeunesse. A dix-sept ans, éperdument amoureux d'une femme plus âgée, il découvre un jour par le plus pur des hasards, qu'elle le trompait cyniquement. Face à cette première trahison, au lieu de céder à une vengeance vulgaire ou à la colère d'un Othello, il choisit l'observation et le mépris silencieux. C'est ce moment de rupture qui forge sa stature politique, lui apprenant la qualité essentielle de l'homme d'Etat ? : savoir être toujours maître de soi et demeurer invariablement le spectateur froid de ses propres passions. Véritable carrefour de La Comédie humaine, publié en 1842 dans les Scènes de la vie privée, Autre étude de femme explore la psychologie féminine et les codes sociaux de la Restauration. Balzac y sublime l'esprit français à travers une joute oratoire où l'intime rencontre le politique, faisant du salon un laboratoire du pouvoir et des passions humaines.

Par Honoré de Balzac, (de) honoré Balzac
Chez Editions Manucius

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Auteur

Honoré de Balzac, (de) honoré Balzac

Editeur

Editions Manucius

Genre

Littérature française

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Autre étude de femme

Honoré de Balzac, (de) honoré Balzac

Paru le 04/09/2026

72 pages

Editions Manucius

8,00 €

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