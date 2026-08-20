Whale Star Tome 2

Dans une Corée occupée, Sua doit naviguer à contre-courant pour trouver sa voix. Inspiré du conte de La Petite Sirène en plein Séoul occupé par les Japonais. Sua survit au poison administré par Haesu, mais perd sa voix, son seul moyen de communiquer avec le monde. Par esprit de vengeance, elle se rend à la maison de thé Whale Star, le repaire des indépendantistes de la capitale. Là, elle retrouve Uihyeon, qui découvre son histoire et décide de la protéger. Pour comprendre ce qui a conduit Sua jusqu'à lui, le jeune homme doit faire appel à sa famille. Son passé pourrait bien venir le hanter à nouveau.