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#Essais

Puss, le chaton perdu

Luna Cazalas, Chantal Comte, Julie Gervais

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Amandine trouve un chaton dans la forêt. Puss, le chaton de la forêt est une petite histoire qui peut être lue en toute autonomie dès les premières semaines d'apprentissage de la lecture. En suivant la progression de la méthode de lecture gestuelle Borel-Maisonny Bien lire et Aimer lire, Puss, le chaton de la forêt peut être lue après l'apprentissage du son "o" , écrit au ou eau, à partir des vacances de décembre de l'année de CP. 3e album de la série, Puss, le chaton de la forêt développe l'autonomie et la confiance de l'enfant qui découvre naturellement qu'il peut lire et comprendre des histoires. ALBUM 100% DECHIFFRABLE DES LE DEBUT DU CP

Par Luna Cazalas, Chantal Comte, Julie Gervais
Chez Bien lire

|

Auteur

Luna Cazalas, Chantal Comte, Julie Gervais

Editeur

Bien lire

Genre

Lecture, écriture

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Puss, le chaton perdu

Luna Cazalas, Chantal Comte, Julie Gervais

Paru le 27/08/2026

36 pages

Bien lire

7,90 €

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Scannez le code barre 9782487475175
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