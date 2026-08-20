Puss, le chaton perdu

Amandine trouve un chaton dans la forêt. Puss, le chaton de la forêt est une petite histoire qui peut être lue en toute autonomie dès les premières semaines d'apprentissage de la lecture. En suivant la progression de la méthode de lecture gestuelle Borel-Maisonny Bien lire et Aimer lire, Puss, le chaton de la forêt peut être lue après l'apprentissage du son "o" , écrit au ou eau, à partir des vacances de décembre de l'année de CP. 3e album de la série, Puss, le chaton de la forêt développe l'autonomie et la confiance de l'enfant qui découvre naturellement qu'il peut lire et comprendre des histoires. ALBUM 100% DECHIFFRABLE DES LE DEBUT DU CP