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Le continent oublié

Dara

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Par le biais du sympathique groupe des Vagabandits, composé de Rod, Neela, Eilath, Knossos et Zoubi, l'adorable chabeille, Dara nous emmène pour la dernière fois à la recherche d'Oxalys, une île aussi mythique que pleine de dangers. Les Vagabandits sont enfin aux portes d'Oxalys, prêts à affronter le sinistre seigneur Mormoloch. Ce dernier s'avère être le frère perdu de Rod, marqué comme lui par une double condition : mi-humain, mi-démon. Mais avec leurs convictions personnelles à l'opposé, ils n'ont guère le choix et vont devoir s'affronter. Quelle part de leur nature finira par l'emporter ?

Par Dara
Chez Delcourt

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Auteur

Dara

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Le continent oublié

Dara

Paru le 20/08/2026

48 pages

Delcourt

11,50 €

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Scannez le code barre 9782413092773
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