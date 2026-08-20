Le continent oublié

Par le biais du sympathique groupe des Vagabandits, composé de Rod, Neela, Eilath, Knossos et Zoubi, l'adorable chabeille, Dara nous emmène pour la dernière fois à la recherche d'Oxalys, une île aussi mythique que pleine de dangers. Les Vagabandits sont enfin aux portes d'Oxalys, prêts à affronter le sinistre seigneur Mormoloch. Ce dernier s'avère être le frère perdu de Rod, marqué comme lui par une double condition : mi-humain, mi-démon. Mais avec leurs convictions personnelles à l'opposé, ils n'ont guère le choix et vont devoir s'affronter. Quelle part de leur nature finira par l'emporter ?