New Authentic Magical Girl Tome 6

La collaboration du scénariste des Bakemonogatari, du concepteur des personnages de Street Fighter et de la dessinatrice de Josée, le tigre et les poissons. Un collégien, futur psychopathe, manipule une jeune sorcière à la recherche de son père... Kizutaka Kugi, un garçon parfait en apparence, cache en réalité des capacités hors norme, qui en font un talentueux manipulateur. Un jour, il rencontre Risuka Mizukura, la nouvelle élève aux cheveux et aux yeux rouges, qui a le pouvoir de se déplacer instantanément dans le temps. Il va alors la manipuler pour qu'elle devienne son pion afin de l'aider... à sauver le monde !