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New Authentic Magical Girl Tome 6

Nisioisin

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La collaboration du scénariste des Bakemonogatari, du concepteur des personnages de Street Fighter et de la dessinatrice de Josée, le tigre et les poissons. Un collégien, futur psychopathe, manipule une jeune sorcière à la recherche de son père... Kizutaka Kugi, un garçon parfait en apparence, cache en réalité des capacités hors norme, qui en font un talentueux manipulateur. Un jour, il rencontre Risuka Mizukura, la nouvelle élève aux cheveux et aux yeux rouges, qui a le pouvoir de se déplacer instantanément dans le temps. Il va alors la manipuler pour qu'elle devienne son pion afin de l'aider... à sauver le monde !

Par Nisioisin
Chez Delcourt

|

Auteur

Nisioisin

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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New Authentic Magical Girl Tome 6

Nisioisin

Paru le 20/08/2026

192 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413085164
9782413085164
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