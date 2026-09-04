Tu ne penses qu'à ça ! - Tome 1

Ikezawa fantasme sur Eguchi, sa voisine de classe, en faisant preuve d'un manque total de subtilité... Mais à partir du moment où il comprend qu'elle ne s'en prive pas non plus, un jeu inattendu, entre gêne et émois, commence à s'installer ? : un muscle entraperçu ou sa peau ruisselante de sueur en cours de sport déclenchent de nouvelles images inavouables, et l'impossibilité de penser à autre chose qu'à "? ça ? " ? ! Une comédie romantique sexy tout en silences, en monologues intérieurs outrés et en malentendus, qui s'amuse à inverser les rôles.