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#Polar

Meurtre au moulin

Irina Shapiro

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Un village sous haute tension Un village sous haute tension Au coeur de l'hiver 1866, la tranquillité de Birch Hill est mise à mal lorsqu'un crime particulièrement sordide révolte les habitants de ce petit village. Le cadavre de Franck Darrow est découvert, nu et attaché à la roue d'un ancien moulin... Chargé de l'enquête, l'inspecteur Daniel Haze sollicite rapidement l'aide de son ami Jason Redmond. Très vite, les deux hommes découvrent que Franck Darrow entretenait des relations conflictuelles avec de nombreuses personnes de son entourage. Mais de là à pousser l'un de ses ennemis au meurtre... Jour après jour, la liste des suspects s'allonge. Une haine qui laisse des traces Au fil de leur enquête, Haze et Redmond échafaudent des hypothèses, disculpent des suspects et découvrent que derrière le calme apparent de Birch Hill se cachent des secrets de famille, des rancoeurs tenaces et des trahisons impardonnables. Et si ce meurtre sordide n'était que la partie visible d'un drame bien plus sombre ?

Par Irina Shapiro
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Irina Shapiro

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romans policiers

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Meurtre au moulin

Irina Shapiro trad. Jeanne Heneug

Paru le 20/08/2026

288 pages

L'opportun (Editions de)

15,90 €

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