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Mon jardin en 52 semaines - Au potager

Thomas Alamy

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Semaine après semaine, tous les conseils pratiques pour prendre soin de son jardin en général et de son potager en particulier pour avoir de belles récoltes. Thomas Alamy vous partage ici tous ses trucs et astuces et rappelle les gestes à faire au fil des saisons. Plus de 250 gestes pratiques de jardinage : l'essentiel porte sur le potager mais le jardin d'ornement et le verger ne sont pas oubliés. Des rubriques illustrées sur "l'observation de la semaine" vous en disent plus sur ces petites bêtes à observer dans votre jardin ou sur les phénomènes météo ; la rubrique "l'invité(e) de la semaine" identifie ces plantes qui s'invitent dans votre jardin sans les avoir plantées ; quant aux rubriques "les gestes de la semaine" ou "une variété à découvrir", elles vous donnent les clés pour entretenir votre potager tout au long de l'année. Une mine précieuse d'informations à picorer ou à suivre à la lettre !

Par Thomas Alamy
Chez Ouest-France

|

Auteur

Thomas Alamy

Editeur

Ouest-France

Genre

Jardinage

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Mon jardin en 52 semaines - Au potager

Thomas Alamy

Paru le 18/09/2026

144 pages

Ouest-France

15,00 €

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