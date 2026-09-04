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En finir avec les idées fausses sur le corps des femmes

Mounia El Kotni, Kotni mounia El

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ON A TOUJOURS A REDIRE SUR LE CORPS DES FEMMES. Il est au coeur des regards sexualisants et patriarcaux, des discours racistes et coloniaux, des stratégies marketing et politiques, qui nourrissent un nombre effarant d'idées fausses et d'exigences : ce corps devrait être désirable, mince, valide, blanc, musclé mais pas trop, toujours jeune, épilé, parfait. C'est oublier qu'il connaît aussi la fatigue, les fluctuations, les blessures. La société a appris aux femmes à détester leur corps, à vouloir toujours plus le contrôler - pour le rendre sexy aux yeux des hommes, mais discret, pour l'empêcher de vieillir et de grossir, pour le faire répondre à des normes patriarcales, coloniales et capitalistes -, au risque de se détruire la santé. Ce contrôle du corps des femmes, qui s'exerce à tous les âges de leur vie, a des coûts matériels, physiques, psychiques. Dans ce livre, Mounia El Kotni nous propose de remettre une question cruciale au coeur de notre vie : la liberté, celle de faire ce que l'on veut de notre corps, de l'écouter et d'en prendre soin, de nous réconcilier avec lui. Mounia El Kotni est docteure en anthropologie. Ses recherches portent sur les inégalités sociales de santé et, en particulier, l'intersection du sexisme, du racisme et de la discrimination linguistique. Elle est également conférencière, formatrice et autrice.

Par Mounia El Kotni, Kotni mounia El
Chez Editions de l'Atelier

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Auteur

Mounia El Kotni, Kotni mounia El

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

sociologie du genre

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En finir avec les idées fausses sur le corps des femmes

Mounia El Kotni, Kotni mounia El

Paru le 04/09/2026

216 pages

Editions de l'Atelier

13,50 €

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