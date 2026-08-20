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#Roman étranger

Mille choses

Juan Tallón

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Sous la canicule, Travis et Anne tentent de survivre à l'assaut du quotidien : stress, travail, bébé. Entre les mille choses à faire, un oubli peut devenir fatal. Un roman magistral qui nous plonge dans l'engrenage de la vie moderne. " Les petites choses ne sont rien jusqu'à ce qu'elles deviennent visibles. C'est l'histoire de presque toutes les vies. " La veille de leurs congés, Travis et Anne croulent sous le travail et les impératifs du quotidien. Ils attendent beaucoup de leurs vacances avec leur fils, loin de la revue et du département de service client auxquels ils vouent tout leur temps. Avant d'en profiter, ils doivent pourtant survivre à cette dernière journée et répondre aux sollicitations qui saturent leurs esprits. Alors qu'ils subissent la journée la plus chaude de l'été, les contretemps s'enchaînent et mille choses menacent l'équilibre fragile de leur vie. La moindre futilité se transforme en inquiétude, le moindre oubli prend une ampleur désastreuse. Avec autant d'humour que de désespoir, Juan Tallón nous confronte à nos perceptions rétrécies du monde et à la vitesse effrénée avec laquelle nous choisissons de vivre. "Lire Juan Tallón, c'est croire encore que quelqu'un peut garder un secret dans un roman, grâce à un enchantement littéraire ou à un brillant exercice de dissimulation". El Pais , Andrea Toribio.

Par Juan Tallón
Chez Le Bruit du monde

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Auteur

Juan Tallón

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature Espagnole

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Mille choses

Juan Tallón trad. Julia Chardavoine

Paru le 20/08/2026

193 pages

Le Bruit du monde

21,00 €

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