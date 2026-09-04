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The Kingdoms of Ruin - Tome 12

Yoruhashi

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"Tu te souviens de moi ? " Attirés par un murmure étrange, Adonis et Doroka atteignent le coeur d'une profonde forêt scellée. C'est alors qu'une sorcière qui vivait jadis avec Doroka fait son apparition... "La chasse aux sorcières" Il y a dix ans, l'humanité a commis des actes d'une cruauté inouïe envers les sorcières. Que donnera cette rencontre avec Mia, la sorcière qui a risqué sa vie pour sauver Doroka ? Des cicatrices indélébiles... ou le début d'un nouveau destin ? La science contre la magie ! Voici le douzième tome de l'histoire d'une vengeance désespérée !!

Par Yoruhashi
Chez Dargaud

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Auteur

Yoruhashi

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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The Kingdoms of Ruin - Tome 12

Yoruhashi

Paru le 04/09/2026

178 pages

Dargaud

8,10 €

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