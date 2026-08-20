L'amour au temps des mousquetaires. Sous le règne de Louis XIII et Anne d'Autriche, Louise de la Verrière s'est jurée de ne jamais se laisser enchaîner - ni par un homme, ni par la Cour, ni par le destin. Farouchement libre, l'idée même du mariage lui est intolérable. Ses parents acceptent ses éclats avec une certaine résignation. Mais sa vie bascule le jour où son père est embastillé. Remuant ciel et terre, Louise est prête à tout pour le sortir de ce mauvais pas. Jusqu'à demander l'aide de la toute puissante, et sulfureuse, Duchesse de Chevreuse. Le plan qu'elles ourdissent dans le secret de leur salon prévoit un pion majeur en la personne de Victor Vaubert, archevêque de Paris, car l'homme de foi a toute la confiance du cardinal de Richelieu. Ce prélat, Louise ne le porte pas dans son coeur. Froid, moralisateur et cinglant, il l'agace au plus haut point. Mais guidée par l'amour filial, Louise sait qu'il est le seul à pouvoir intercéder en faveur de son père. De rencontres en rapprochements, la jeune femme découvre l'homme derrière la soutane, dont la personnalité est plus troublante qu'il n'y paraît... Mais lorsque les coeurs s'en mêlent, nul ne sait vraiment qui tiendra les rênes... et qui finira à genoux.