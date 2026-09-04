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J'ai trouve mes reponses : memoires d'un martyr palestinien

Bassel Al-araj, Al-araj Bassel

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Figure majeure d'une pensée en acte, Bassel al-Araj laisse une oeuvre riche et incisive, à la croisée de l'histoire, de la théorie et de la critique politique. Ancrés dans le combat pour une Palestine libre, ses textes vont de la mémoire des luttes aux impasses contemporaines, interrogent et se refusent aux illusions comme aux renoncements. Publié pour la première fois en français, ce recueil dessinent une cartographie intellectuelle où la résistance se pense autant qu'elle se vit. Une écriture où penser devient un geste de résistance, et où chaque mot porte la trace d'un combat.

Par Bassel Al-araj, Al-araj Bassel
Chez Premiers matins de novembre

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Auteur

Bassel Al-araj, Al-araj Bassel

Editeur

Premiers matins de novembre

Genre

Thématiques

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J'ai trouve mes reponses : memoires d'un martyr palestinien

Bassel Al-araj, Al-araj Bassel

Paru le 24/09/2026

160 pages

Premiers matins de novembre

16,00 €

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Scannez le code barre 9782492857171
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