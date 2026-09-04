J'ai trouve mes reponses : memoires d'un martyr palestinien

Figure majeure d'une pensée en acte, Bassel al-Araj laisse une oeuvre riche et incisive, à la croisée de l'histoire, de la théorie et de la critique politique. Ancrés dans le combat pour une Palestine libre, ses textes vont de la mémoire des luttes aux impasses contemporaines, interrogent et se refusent aux illusions comme aux renoncements. Publié pour la première fois en français, ce recueil dessinent une cartographie intellectuelle où la résistance se pense autant qu'elle se vit. Une écriture où penser devient un geste de résistance, et où chaque mot porte la trace d'un combat.