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Les Apprentis coloristes

Jade Iseult

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- Dans un monde en noir et blanc, la couleur n'est pas une simple nuance : c'est une révolution. - Une Fantasy urbaine sur la magie des couleurs dans une ambiance Dark Academia. - Un premier roman intense et profond pour Jade Iseult. Dans un monde en dégradé de noir et blanc, une poignée d'adolescents pourrait bien révéler toutes les couleurs... Le président Casanova a un rêve : faire basculer l'humanité dans la couleur. Pour y parvenir, il fonde l'Académie Rosamonde, une école destinée à former les premiers coloristes, capables d'insuffler des teintes à un monde condamné au gris. Mais, entre les croyances opposant l'Ombre et la Lumière, et la méfiance de la population, ces apprentis pas comme les autres sont loin d'être les bienvenus. Parmi eux, Céleste Arc-en-Terre peine à trouver sa place. Moins douée que ses camarades, elle possède pourtant un don unique : voir les auras, ces halos colorés révélant les émotions et les secrets. Soutenue par ses amis, elle tente de progresser... mais ses ambitions menacent de causer sa perte et d'entraîner dans sa chute tous les coloristes. D'autant plus qu'un groupe extrémiste, les Fils de la Raison, est bien décidé à les empêcher d'accomplir leur mission. Les apprentis se battront pour faire entrer l'humanité dans l'ère colorée. Car la couleur n'est pas qu'un pouvoir. C'est une arme.

Par Jade Iseult
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Jade Iseult

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Les Apprentis coloristes

Jade Iseult

Paru le 20/08/2026

376 pages

Gulf Stream

18,00 €

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