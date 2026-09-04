L. Bigòrra poursuit son exploration du temps contemporain pédé avec 19 minutes, second opus d'une trilogie initiée avec le premier roman 28 jours, prix du roman gay 2021. Dans le même souffle poétique et radical qui continue sa recherche d'un langage des hommes qui aiment les hommes, L. Bigòrra met en mots la sexualité-désir et ses limites en puisant dans l'autofiction les forces des vérités confrontées à la praxis. Depuis les réalités des marges pédées et ses traversées en amours-désirs chemsex se profilent les pistes d'une culture à (re)construire pour dire le monde Homo autrement que par la violence héritière du patriarcat capitaliste.