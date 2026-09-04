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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

19 minutes

Bigòrra L., L. Bigorra

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L. Bigòrra poursuit son exploration du temps contemporain pédé avec 19 minutes, second opus d'une trilogie initiée avec le premier roman 28 jours, prix du roman gay 2021. Dans le même souffle poétique et radical qui continue sa recherche d'un langage des hommes qui aiment les hommes, L. Bigòrra met en mots la sexualité-désir et ses limites en puisant dans l'autofiction les forces des vérités confrontées à la praxis. Depuis les réalités des marges pédées et ses traversées en amours-désirs chemsex se profilent les pistes d'une culture à (re)construire pour dire le monde Homo autrement que par la violence héritière du patriarcat capitaliste.

Par Bigòrra L., L. Bigorra
Chez Terrasses éditions

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Auteur

Bigòrra L., L. Bigorra

Editeur

Terrasses éditions

Genre

Romance et érotique LGBT

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19 minutes

Bigòrra L., L. Bigorra

Paru le 04/09/2026

130 pages

Terrasses éditions

10,00 €

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