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#Roman francophone

Joseph dans la nuit

Olivier Grondeau

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Olivier Grondeau est un voyageur épris de liberté qui, depuis des années, voyage en autostop, sans téléphone, avec un grand sourire et peu de moyens. Il était en route vers Lahore et avait le projet d'aller fêter la fin d'année sur une plage indienne. Mais un matin, dans une auberge de Chiraz en Iran, Olivier Grondeau est arrêté sans explication par quatre policiers et il est transféré pour des interrogatoires dans les locaux gérés par le Renseignement. Une détention au secret, une garde à vue sans légalité. Il est accusé de collecter des informations pour des pays étrangers, alors qu'explose dans le pays le mouvement " Femme, Vie, Liberté ". On lui passe un uniforme bleu à rayures et on l'enferme dans une cellule exiguë. Personne n'a été averti de son arrestation, ni l'ambassade de France, ni sa famille. La première expression en persan qu'il y apprend est Fekr nakon "Ne réfléchis pas". Privations, silence, peur savamment entretenue : voilà ce qui se passe quand la vérité ne compte plus. Pour survivre, ce passionné de littérature mobilise alors tout ce qui peut lui apporter de la lumière, la poésie persane comme les chansons de Britney Spears. Il se projette mentalement des films aimés. Au coeur de l'enfermement, il cultive les gestes de survie : écrire chaque jour un mot de Nerval, convoquer chaque nuit un.e ami.e en rêve. Dans ces conditions, l'imaginaire est aussi une forme de transgression.

Par Olivier Grondeau
Chez Iconoclaste (l')

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Auteur

Olivier Grondeau

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

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Joseph dans la nuit

Olivier Grondeau

Paru le 20/08/2026

Iconoclaste (l')

19,90 €

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