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#Essais

L'Art des rébus

Romain Denis

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Bienvenue dans l'univers ludico-poético-artistique de Romain Denis. Cet artiste singulier jongle avec les mots et les objets pour fabriquer de savoureuses devinettes. 42 rébus photographiques à déchiffrer en solitaire ou à plusieurs. Une autre façon de lire le monde et les choses qui nous entourent. Romain Denis est un rêveur, un poète. Petit-fils du peintre Maurice Denis auquel il se sent relié par une sorte de cordon ombilical artistique, il crée en parallèle de sa carrière de chef-décorateur de cinéma une oeuvre originale et protéiforme, alternant peinture, objets et photographie.

Par Romain Denis
Chez Les éditions Martin de Halleux

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Auteur

Romain Denis

Editeur

Les éditions Martin de Halleux

Genre

Jeux

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L'Art des rébus

Romain Denis

Paru le 04/09/2026

48 pages

Les éditions Martin de Halleux

24,00 €

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