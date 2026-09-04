L'Art des rébus

Bienvenue dans l'univers ludico-poético-artistique de Romain Denis. Cet artiste singulier jongle avec les mots et les objets pour fabriquer de savoureuses devinettes. 42 rébus photographiques à déchiffrer en solitaire ou à plusieurs. Une autre façon de lire le monde et les choses qui nous entourent. Romain Denis est un rêveur, un poète. Petit-fils du peintre Maurice Denis auquel il se sent relié par une sorte de cordon ombilical artistique, il crée en parallèle de sa carrière de chef-décorateur de cinéma une oeuvre originale et protéiforme, alternant peinture, objets et photographie.