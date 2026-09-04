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#Polar

Ça aurait dû être toi

Andrea Mara

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Susan, une jeune mère en congé maternité, vit une période difficile avec son nouveau-né. Un jour, épuisée et agacée, elle envoie par erreur au groupe WhatsApp du quartier un message acerbe sur ses voisins, qui évoque de vieilles rumeurs. Rapidement, le groupe s'enflamme et les menaces tombent. Le lendemain, une femme est retrouvée assassinée dans une maison portant le même numéro que celle de Susan, mais dans une autre rue. Très vite, la jeune mère se demande si le tueur ne s'est pas trompé d'adresse. Et si c'était elle, la véritable cible ? Son mari semble lui cacher des choses, et ses voisins comme ses proches paraissent tous dissimuler des secrets. A mesure que les tensions montent et que la peur s'installe, Susan découvre que ce qui semblait être une simple gaffe a réveillé un enchevêtrement de mensonges et de non-dits. Car rien n'est ce qu'il paraît. Et dans ce quartier apparemment paisible, tout le monde a quelque chose à perdre. "Intense, palpitant, qui parle à tout le monde". - Sun "C'est le meilleur roman d'Andrea Mara jusqu'ici. Absolument époustouflant ! " - Claire Douglas "Un thriller qui garde éveillé toute la nuit et qui nous fait reconsidérer les conséquences d'une toute petite erreur". - Lucy Clarke

Par Andrea Mara
Chez Méra éditions

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Auteur

Andrea Mara

Editeur

Méra éditions

Genre

Thrillers

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Ça aurait dû être toi

Andrea Mara

Paru le 18/09/2026

Méra éditions

19,99 €

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