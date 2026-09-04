Coincée dans la grisaille de logements sociaux, enceinte à 14 ans, maltraitée par son petit-ami, délaissé par ses parents ; qui aurait parié qu'Andrea Dunbar deviendrait une autrice underground culte ? Personne, à commencer par elle-même. Sauvée et consumée par l'écriture, elle va transformer les tristes années thatcher en une folle destinée. En racontant la vie tragicomique d'une autrice underground culte, Adelle Stripe donne à une vie brisée les éclats d'une étoile filante. Avec sa gouaille du nord de l'Angleterre et son refus de la sentimentalité, Dents noires et sourire radieux nous apprend à tirer la langue aux grimaces du destin. Adelle Stripe est née à York, au Royaume-Uni, en 1976. Son travail explore la culture ouvrière, les histoires méconnues du nord de l'Angleterre, la musique populaire et la vie dans les petites villes.