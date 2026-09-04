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#Roman étranger

Dents noires et sourire radieux

Adelle Stripe

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Coincée dans la grisaille de logements sociaux, enceinte à 14 ans, maltraitée par son petit-ami, délaissé par ses parents ; qui aurait parié qu'Andrea Dunbar deviendrait une autrice underground culte ? Personne, à commencer par elle-même. Sauvée et consumée par l'écriture, elle va transformer les tristes années thatcher en une folle destinée. En racontant la vie tragicomique d'une autrice underground culte, Adelle Stripe donne à une vie brisée les éclats d'une étoile filante. Avec sa gouaille du nord de l'Angleterre et son refus de la sentimentalité, Dents noires et sourire radieux nous apprend à tirer la langue aux grimaces du destin. Adelle Stripe est née à York, au Royaume-Uni, en 1976. Son travail explore la culture ouvrière, les histoires méconnues du nord de l'Angleterre, la musique populaire et la vie dans les petites villes.

Par Adelle Stripe
Chez Les éditions du typhon

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Auteur

Adelle Stripe

Editeur

Les éditions du typhon

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Dents noires et sourire radieux

Adelle Stripe trad. Claire Charrier

Paru le 04/09/2026

256 pages

Les éditions du typhon

22,00 €

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