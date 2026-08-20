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Ils ne sont pas d'extrême droite, ils font l'extrême droite

Sylvain Bourmeau

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L'extrême droite ne progresse pas seulement grâce à ses partisans. Elle avance aussi dans les angles morts de ceux qui la combattent. Au nom du pluralisme, de la neutralité ou de l'équilibre, certaines routines médiatiques et politiques brouillent les repères. Sylvain Bourmeau ne cherche ni des responsables désignés ni des volontés concertées. Il met au jour des mécanismes. Enquête sur ce qui se joue avant même le vote : la lente fabrication d'un monde où l'extrême droite devient une option parmi d'autres.

Par Sylvain Bourmeau
Chez La Découverte

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Auteur

Sylvain Bourmeau

Editeur

La Découverte

Genre

Actualité politique France

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Ils ne sont pas d'extrême droite, ils font l'extrême droite

Sylvain Bourmeau

Paru le 20/08/2026

112 pages

La Découverte

15,00 €

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Scannez le code barre 9782348094972
9782348094972
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