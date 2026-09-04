Le guide féministe des vins nature sans patriarcat ajouté

Visibles ! Ce guide singulier regroupe des actrices du vin naturel - vigneronnes, sommelières, cavistes... - engagées, de front, en faveur d'une agriculture propre, d'un vin vivant et de la reconnaissance inconditionnelle des femmes dans un milieu réputé traditionnel voire conservateur. En une quarantaine de portraits de femmes passionnées, militantes, féministes, écoféministes, talentueuses, courageuses, inspirantes, ce livre dévoile les destins souvent turbulents, parfois contrariés, toujours résilients, de toutes ces femmes qui ont épousé la cause du vin naturel, mais sans patriarcat ajouté ! Malgré le masculinisme, qui a encore de beaux jours devant lui dans l'industrie du vin, elles ont toutes su s'émanciper, libres désormais d'exercer leur métier comme elles l'entendent et de partager leurs plus belles émotions à travers cette boisson extraordinaire qu'est le vin sans chimie de synthèse...