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#Imaginaire

Face A Face B

Blutch

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Face A : Deux amoureux embarquent sur un canot de fortune pour traverser le lac Lémancolie. Marins d'eau douce lancés dans une folle aventure, ils découvrent une trappe enfouie et se perdent dans les boiseries d'un antique navire... L'inquiétude pointe, le danger rôde, mais les moments de grâce sauvent/protègent ce couple qui s'étreint dans un ballet sans fin. Blutch renoue ici avec le souffle de la grande aventure dessinée, celle des traversées impossibles, des capitaines intrépides et des manoirs abandonnés. Face B : Après la rencontre commence la vie à deux. Dans un avion ou sur le quai d'une gare, chacun cherche sa place. A lit, B dessine : il n'y a pas d'amour sans imagination. Peu à peu, l'histoire du couple se déploie en un récit intime et sensuel, tendre et trouble chronique du temps qui passe. Deux récits qui avancent l'un vers l'autre et se rejoignent au centre du livre, comme les deux moitiés d'une même étreinte. D'un côté l'épopée à deux dans les grands espaces, de l'autre l'intimité filmée en plans rapprochés. Blutch y déploie toute sa palette pour raconter ce que la vie à deux a d'épique et de fragile.

Par Blutch
Chez 2042

|

Auteur

Blutch

Editeur

2042

Genre

Divers

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Face A Face B

Blutch

Paru le 11/09/2026

1 pages

2042

32,00 €

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