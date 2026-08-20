Je grandis avec Où est Charlie ?

Format inédit : une toise grandeur réelle pour grandir avec Charlie, le héros de toute la famille, petits et grands ! Cette toise Charlie offre un format pratique et ludique pour accompagner la croissance des enfants. Longue de presque 2 mètres, elle se fixe facilement au mur grâce à une cordelette intégrée. Présentée dans une pochette, elle est idéale pour être offerte ou rangée. La toise propose des emplacements dédiés pour ajouter des photos et conserver de précieux souvenirs, ainsi qu'une graduation précise dès 30 cm de hauteur. Elle intègre également des petites scènes de chercheettrouve issues de l'univers de Charlie, pour transformer la mesure en un moment de jeu et de découverte. Un produit à la fois décoratif, pratique et amusant, conçu pour suivre l'évolution des enfants tout en enrichissant leur univers.