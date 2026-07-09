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#Roman francophone

Aimer jusqu'au silence

Tatiana Kuzbyt

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Récit sincère sur la dépendance affective, la guérison et l'amour de soi, cet ouvrage raconte le parcours d'une femme marquée par des relations douloureuses, où son besoin d'être aimée l'amène à s'oublier. Après plusieurs désillusions, elle prend conscience de ses blessures et entame une reconstruction, apprivoisant la solitude et retrouvant sa lucidité. Face à un nouvel amour plus apaisé, ses fragilités réapparaissent, mais elle comprend qu'aimer ne doit plus rimer avec souffrance ni renoncer à soi-même. Elle choisit alors de s'écouter, se respecter et s'éloigner des liens déséquilibrants, rappelant que le véritable amour exige le respect mutuel.

Par Tatiana Kuzbyt
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Tatiana Kuzbyt

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Aimer jusqu'au silence

Tatiana Kuzbyt

Paru le 09/07/2026

124 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044046468
9791044046468
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