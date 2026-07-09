Aimer jusqu'au silence

Récit sincère sur la dépendance affective, la guérison et l'amour de soi, cet ouvrage raconte le parcours d'une femme marquée par des relations douloureuses, où son besoin d'être aimée l'amène à s'oublier. Après plusieurs désillusions, elle prend conscience de ses blessures et entame une reconstruction, apprivoisant la solitude et retrouvant sa lucidité. Face à un nouvel amour plus apaisé, ses fragilités réapparaissent, mais elle comprend qu'aimer ne doit plus rimer avec souffrance ni renoncer à soi-même. Elle choisit alors de s'écouter, se respecter et s'éloigner des liens déséquilibrants, rappelant que le véritable amour exige le respect mutuel.