Combats de filles

Huit jeunes filles s'affrontent lors d'un tournois de boxe où l'intimité du combat devient lieu de dévoilement d'histoires passées et de destins. " Elles sont affalées sur leurs tabourets, la face écarlate. Leurs esprits tournent plus vite que des éoliennes. Des flots déferlent sous leurs crânes. Leurs fonctions cognitives sont en surrégime. Leurs facultés sensorielles fonctionnent à contretemps. Les verbes sont les seules choses qu'elles entendent distinctement. " 16 poings. 8 filles. Un seul titre. Celui de la Meilleure Boxeuse de moins de 18 ans... Réunies dans la petite ville de Reno dans le Nevada, Andi, Rachel, Rose et les autres s'affrontent pour la récompense suprême. Des doutes ? Elles en ont, bien sûr. La rage, le désespoir, le désir, la peur, tout se percute pendant qu'elles cognent. Round après round. Le corps parle tout seul. Car ce qui se joue là, c'est aussi et surtout leur avenir de femmes : le vrai combat, à l'ombre du ring...