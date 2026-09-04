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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Kzx

Lucas Racasse, Xavier Löwenthal

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KZX est une onde, une séquence, une image de 60 mètres de long de Lucas Racasse, déployée sur 272 pages, un pulp en cinémascope où tout le monde est célèbre. KZX n'est ni un psychotrope ni un road-trip sous psilocybe. C'est une traque. Une histoire de Xavier Löwenthal. Dans un monde où la liberté est un slogan et la morale un protocole, Thomas suit ce qui ne devrait pas exister. Un faon. Une femme aimée mais disparue. Une anomalie persistante. Thomas cherche Bambi et il est suivi. KZX est un roman de science-fiction pop et métaphysique, où l'erreur est la seule conscience possible. A travers villes, banlieues, déserts, ruines et cathédrales, il arpente un siècle saturé d'images et de récits. Quand le spectacle est intégral, le vrai n'est plus l'ennemi du faux.

Par Lucas Racasse, Xavier Löwenthal
Chez La Cinquième Couche

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Auteur

Lucas Racasse, Xavier Löwenthal

Editeur

La Cinquième Couche

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Kzx

Lucas Racasse, Xavier Löwenthal

Paru le 04/09/2026

224 pages

La Cinquième Couche

35,00 €

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