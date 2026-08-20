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#Roman francophone

Le fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

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" Le fantôme de l'Opéra a existé. " Paris, 1878, Christine Daaé, une jeune cantatrice récemment appelée à l'Opéra pour remplacer une diva malade, connaît un succès fulgurant. Alors que le public est en pleine ovation, le grand lustre s'effondre et plonge la salle dans la stupeur. Simple accident ou avertissement ? Au vicomte Raoul de Chagny, Christine confie avoir été guidée par une mystérieuse voix, " l'Ange de la musique ". Mais les coïncidences deviennent alors troublantes lorsque, autour d'elle, les incidents et phénomènes inexplicables se multiplient... Les coulisses feutrées de l'Opéra deviennent progressivement le décor d'une inquiétante mise en scène où se mêlent fascination et menace. Inquiet, le vicomte tente de comprendre ce qui se joue réellement et de protéger la femme dont il est épris. Mais au coeur des passages secrets et des voix invisibles se cache peut-être une vérité plus inquiétante : et si le mythe du fantôme de l'Opéra n'en était pas un ?

Par Gaston Leroux
Chez Pocket

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Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Le fantôme de l'Opéra

Gaston Leroux

Paru le 20/08/2026

400 pages

Pocket

6,50 €

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