Histoires de cues

Qui sont vraiment les DJ aujourd'hui ? Ingénieurs d'ambiances, icônes de la nuit, agents du divertissement, ils et elles incarnent un monde où la fête est devenue un produit comme un autre. Entre euphorie collective, précarité économique, injonctions à la visibilité et activisme, leur métier-passion condense les tensions de notre époque. A partir d'un travail de recherche en sciences sociales et d'une expérience de vingt ans derrière les platines, Erica Lippert enquête sur celles et ceux qui font danser les foules : leurs trajectoires, leurs codes, leurs doutes, leurs colères. Elle s'appuie sur les réponses de dizaines de DJ, sur leurs posts, leurs line ups et leurs prises de parole pour montrer comment Internet et le storytelling ont transformé le " sens de la fête ". Cette approche originale propose de prendre les DJ au sérieux et de les considérer comme des observatoires de nos manières de consommer.