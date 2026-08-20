Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

4000 semaines

Oliver Burkeman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que souhaitez-vous vraiment faire de vos journées et de votre vie ? Une invitation à la fois pratique et profonde à faire les choix qui comptent pour vous. Il faut se rendre à l'évidence : la durée de vie moyenne de l'être humain est scandaleusement courte. Ceux d'entre nous qui atteignent l'âge de 80 ans n'auront vécu qu'un peu plus de 4 000 semaines. Comment est-il possible d'avoir des projets ambitieux dans un laps de temps aussi court ? Le spectre des boîtes de réception qui débordent, des piles de vêtements à repasser et des vacances à réserver plane au-dessus de nous, nous incitant à faire des listes, des plans, des dossiers pour optimiser notre temps. Mais nous finissons par oublier l'essentiel : ce que nous souhaitons faire, réellement, de nos journées et de notre vie.

Par Oliver Burkeman
Chez Pocket

|

Auteur

Oliver Burkeman

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 4000 semaines par Oliver Burkeman

Commenter ce livre

 

4000 semaines

Oliver Burkeman trad. Benjamin Loo

Paru le 20/08/2026

320 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354950
9782266354950
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.