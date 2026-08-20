4000 semaines

Que souhaitez-vous vraiment faire de vos journées et de votre vie ? Une invitation à la fois pratique et profonde à faire les choix qui comptent pour vous. Il faut se rendre à l'évidence : la durée de vie moyenne de l'être humain est scandaleusement courte. Ceux d'entre nous qui atteignent l'âge de 80 ans n'auront vécu qu'un peu plus de 4 000 semaines. Comment est-il possible d'avoir des projets ambitieux dans un laps de temps aussi court ? Le spectre des boîtes de réception qui débordent, des piles de vêtements à repasser et des vacances à réserver plane au-dessus de nous, nous incitant à faire des listes, des plans, des dossiers pour optimiser notre temps. Mais nous finissons par oublier l'essentiel : ce que nous souhaitons faire, réellement, de nos journées et de notre vie.