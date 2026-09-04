Qu'elle arrache un sourire, soulève le coeur, hérisse le poil, la voix de Céline Dion ne laisse personne indifférent. Elle a marqué la bande-son de plusieurs générations. Débutée en 1982 dans un petit coin du Québec, la carrière de la chanteuse a été le pari perpétuel de deux accrocs au jeu et au succès, Céline et René Angélil, son âme soeur et imprésario. Céline Dion raconte la construction précautionneuse d'une carrière internationale vers la conquête de tous les publics. En revenant sur l'ensemble de sa production musicale, sur les épisodes-clefs de l'un des plus impressionnants grands chelems pop des dernières décennies, ce livre donne aussi à voir la conquête plus personnelle de sa voix, cheminement physique et spirituel marqué par la discipline d'une vestale romaine.