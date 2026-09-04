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#Essais

Céline Dion

Valentin Grimaud

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Qu'elle arrache un sourire, soulève le coeur, hérisse le poil, la voix de Céline Dion ne laisse personne indifférent. Elle a marqué la bande-son de plusieurs générations. Débutée en 1982 dans un petit coin du Québec, la carrière de la chanteuse a été le pari perpétuel de deux accrocs au jeu et au succès, Céline et René Angélil, son âme soeur et imprésario. Céline Dion raconte la construction précautionneuse d'une carrière internationale vers la conquête de tous les publics. En revenant sur l'ensemble de sa production musicale, sur les épisodes-clefs de l'un des plus impressionnants grands chelems pop des dernières décennies, ce livre donne aussi à voir la conquête plus personnelle de sa voix, cheminement physique et spirituel marqué par la discipline d'une vestale romaine.

Par Valentin Grimaud
Chez Le mot et le reste

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Auteur

Valentin Grimaud

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Variété internationale

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Céline Dion

Valentin Grimaud

Paru le 04/09/2026

288 pages

Le mot et le reste

23,00 €

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Scannez le code barre 9782384319534
9782384319534
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