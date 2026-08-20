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Droit constitutionnel en 11 thèmes

Arnaud Haquet

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Revoir les grands concepts et leur mise en application au travers d'exemples concrets. La collection " Séquences " propose une approche pédagogique et renouvelée des grandes matières juridiques. Ce nouvel ouvrage aborde par le biais de 11 grands thèmes originaux tout le programme de droit constitutionnel de L1 : de la notion de constitution à celle de souveraineté en passant par l'histoire constitutionnelle, les régimes politiques, l'évolution de la Ve République, et le rôle du Conseil constitutionnel, il permet d'envisager différemment la matière en proposant des exemples concrets qui montrent la mise en application des grands principes. Chaque ouvrage est composé d'une dizaine de thèmes comprenant une partie " présentation " et une partie " situations " . La première partie livre les éléments généraux de connaissance nécessaires à la compréhension du thème. La seconde partie étudie les questions importantes qui sont autant de démonstrations par l'exemple de la vitalité des constructions juridiques. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un public varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours.

Par Arnaud Haquet
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Arnaud Haquet

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

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Droit constitutionnel en 11 thèmes

Arnaud Haquet

Paru le 03/09/2026

Editions Dalloz

21,00 €

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Scannez le code barre 9782247247516
9782247247516
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