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#Roman jeunesse

Abiola et la deesse du vent

Iman Eyitayo, Eyitayo Iman

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A son entrée au collège de Cotonou au Bénin, dans une toute nouvelle école, Abiola s'inquiète d'être séparée de ses deux meilleurs amis, Hui lin et Francis. Mais la rentrée lui réserve de nombreuses autres surprises : la Déesse des mers, une des Divinités locales - les Orishas, lui apparaît en rêve. Elle lui demande son aide pour résoudre un problème singulier : le talisman d'Oya, la Déesse du vent, aurait été volé puis caché dans le monde humain, hors de leur portée divine... Pour mener à bien cette mission, Abiola et ses amis deviendront des gardiens célestes, avec des pouvoirs magiques bien à eux... Cette histoire est le premier tome d'une série à venir, Les gardiens célestes.

Par Iman Eyitayo, Eyitayo Iman
Chez Goater Editions

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Auteur

Iman Eyitayo, Eyitayo Iman

Editeur

Goater Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Abiola et la deesse du vent

Iman Eyitayo, Eyitayo Iman

Paru le 29/10/2026

128 pages

Goater Editions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782383671053
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