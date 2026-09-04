Abiola et la deesse du vent

A son entrée au collège de Cotonou au Bénin, dans une toute nouvelle école, Abiola s'inquiète d'être séparée de ses deux meilleurs amis, Hui lin et Francis. Mais la rentrée lui réserve de nombreuses autres surprises : la Déesse des mers, une des Divinités locales - les Orishas, lui apparaît en rêve. Elle lui demande son aide pour résoudre un problème singulier : le talisman d'Oya, la Déesse du vent, aurait été volé puis caché dans le monde humain, hors de leur portée divine... Pour mener à bien cette mission, Abiola et ses amis deviendront des gardiens célestes, avec des pouvoirs magiques bien à eux... Cette histoire est le premier tome d'une série à venir, Les gardiens célestes.