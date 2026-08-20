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#Essais

Droit de la construction

Charles Gijsbers

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Un outil essentiel pour maîtriser tout le droit privé et public de la construction Cette huitième édition présente l'ensemble des réformes intervenues en matière de marchés publics , d'habitat social, de droit des contrats, d' urbanisme et de fiscalité . Les plus récentes décisions jurisprudentielles sont également exploitées. En présentant un exposé complet du droit positif , tel qu'il résulte des textes et de leur application jurisprudentielle, cette oeuvre collective répond aux préoccupations constantes des praticiens et des professionnels confrontés aux questions juridiques soulevées par la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil. Il couvre toute la chaîne de production et de commercialisation de l'ouvrage, notamment la maîtrise du terrain, la passation des marchés de travaux, publics ou privés, le rôle des différents intervenants lors de l'édification de l'ouvrage, les modes de financement et les enjeux fiscaux, la commercialisation et la vente de l'ouvrage à construire ou à rénover, la responsabilité des constructeurs et l'assurance construction. Les solutions, éclairées par une analyse doctrinale pointue, sont choisies en fonction de leur intérêt pour la pratique. Elles sont décrites avec rigueur, de manière à rester accessibles à tous, juristes ou non juristes de formation. Un outil précieux est ainsi mis à la disposition de tous les praticiens du droit de la construction , en particulier avocats, notaires, assureurs, promoteurs, banquiers, entreprises de BTP, architectes, ingénieurs et bureaux d'études, bureaux de contrôle et responsables des collectivités territoriales.

Par Charles Gijsbers
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Charles Gijsbers

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Immobilier, droit de la constr

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Droit de la construction

Charles Gijsbers

Paru le 15/10/2026

2300 pages

Editions Dalloz

130,00 €

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