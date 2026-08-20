Tristan et Iseut

Le célèbre roman médiéval dans la version de Joseph Bédier qui l'a fait redécouvrir. Une nouvelle édition par extraits, enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : Tristan est le neveu du roi Marc de Cornouailles. Pour répondre au souhait de son souverain, il se met en quête d'une femme aux cheveux d'or : Iseut la Blonde, princesse d'Irlande. Or sur le navire qui les mène d'Irlande en Cornouailles, Iseut et Tristan boivent par erreur un philtre magique. Les voilà liés à jamais par un amour interdit. En effet, Iseut doit épouser le roi, et Tristan trahirait son oncle s'il touchait à sa fiancée... Cette édition par extraits, richement illustrée, permet de redécouvrir un mythe littéraire du Moyen Age : une reine fière et un chevalier loyal dont la passion défie tous les interdits. Edition par extraits, fondée sur la version de Joseph Bédier. L'objet d'étude : Devenir héros/héroïne : destins romanesques (5e) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, les sources, le genre et l'époque > Une sélection d'extraits et des extraits audio > Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées > Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : des histoires d'amour impossible > Un bilan pour retenir l'essentiel > Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences > Le vocabulaire essentiel