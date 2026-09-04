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Un jeune Phénicien à la découverte du Pirée

Pierre Antoine Adad

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Hannon, jeune Phénicien fasciné par le monde grec, accompagne pour la première fois son père marchand dans un voyage en mer, vers le grand port bouillonnant d'Athènes : le Pirée. Au gré de ses déambulations, plongez avec lui dans l'immensité des chantiers navals, savourez l'effervescence cosmopolite de l'agora et arpentez ses rues en damier... jusqu'à faire, au gré des rencontres, la connaissance de Socrate en personne. Accessible dès les premières semaines de grec, le volume mêle l'apprentissage pas à pas de la langue à une immersion vibrante dans le quotidien d'une grande société antique.

Par Pierre Antoine Adad
Chez La vie des classiques

| 1 Partages

Auteur

Pierre Antoine Adad

Editeur

La vie des classiques

Genre

Grec (Collège)

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Un jeune Phénicien à la découverte du Pirée

Pierre Antoine Adad

Paru le 04/09/2026

120 pages

La vie des classiques

11,50 €

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