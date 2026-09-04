Περὶ Φοίνικος νεανίου ἀφικνουμένου εἰς τὸν Πειραιᾶ. Un jeune Phénicien à la découverte du Pirée

Hannon, jeune Phénicien fasciné par le monde grec, accompagne pour la première fois son père marchand dans un voyage en mer, vers le grand port bouillonnant d'Athènes : le Pirée. Au gré de ses déambulations, plongez avec lui dans l'immensité des chantiers navals, savourez l'effervescence cosmopolite de l'agora et arpentez ses rues en damier... jusqu'à faire, au gré des rencontres, la connaissance de Socrate en personne. Accessible dès les premières semaines de grec, le volume mêle l'apprentissage pas à pas de la langue à une immersion vibrante dans le quotidien d'une grande société antique.