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Combattantes

Daniel Moulinet

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Bigote, docile et effacée, la femme catholique au xixe siècle ? Et si, derrière les cornettes et les dentelles de l'image d'Epinal, se cachait une pionnière, une rebelle ? Voici enfin la vérité d'une foi vécue au féminin. Spécialiste de l'histoire de l'Eglise, Daniel Moulinet retrace les destins de ces femmes qui ont traversé un siècle de recomposition religieuse. De la bourgeoise à l'ouvrière, de la communiante à l'aïeule, de la moniale à l'épouse, il rend justice à toutes celles qui furent trop longtemps réduites, dans l'imaginaire collectif, à des grenouilles de bénitier. Sondant la littérature romanesque et scrutant les ouvrages des prédicateurs, il met au jour l'idéal de la "femme forte" , qui cultive une intelligence éclairée, une fermeté de caractère et une volonté énergique. Bien plus, il révèle le rôle décisif de celle qui travaille à la conversion des âmes, au sein de son foyer comme dans les oeuvres de bienfaisance. Contre les discours rétrogrades, il fait émerger les contours d'un véritable féminisme catholique : engagé en faveur de l'éducation, porteur de revendications sociales et précurseur sur la question des droits civils. Un ouvrage lumineux, qui nous parle d'héritage et d'avenir. Prêtre du diocèse de Moulins, Daniel Moulinet est professeur d'histoire moderne et contemporaine à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon et membre de l'Unité de recherche Confluence Sciences & Humanités. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire de la vie religieuse, L'Eglise, la guerre et la paix et Actions et doctrines sociales des catholiques (1830-1930), aux Editions du Cerf.

Par Daniel Moulinet
Chez Cerf

|

Auteur

Daniel Moulinet

Editeur

Cerf

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Combattantes

Daniel Moulinet

Paru le 20/08/2026

376 pages

Cerf

29,00 €

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