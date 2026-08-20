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Réussir le CAP AEPE Annales corrigées

Louisa Rebih

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Des sujets officiels corrigés et des entraînements guidés pour être prêt le Jour J aux épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif petite enfance EP1, EP2 et EP3. L' Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans, en accueil individuel ou collectif. Un guide d'inscription pas à pas et des plannings de révision S 'entraîner avec des sujets officiels corrigés et des entraînements guidés La méthodologie des 3 épreuves à acquérir pour l'oral et l'écrit avec les conseils du jury . Des ressources complémentaires accessibles par QR Codes

Par Louisa Rebih
Chez Nathan

|

Auteur

Louisa Rebih

Editeur

Nathan

Genre

Annales sujets

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Réussir le CAP AEPE Annales corrigées

Louisa Rebih

Paru le 20/08/2026

256 pages

Nathan

15,90 €

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