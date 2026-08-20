Les Misérables

Une édition abrégée qui transforme un roman du XIXe siècle en une lecture fluide, portée par des outils simples à chaque étape. Les points forts de cette édition : Le destin de Jean Valjean, Fantine et Cosette prend vie grâce à une mise en couleurs et de nombreuses illustrations. La progression dans ce roman fleuve est facilitée par des bilans dessinés et des exercices intégrés au fil des pages. Les grands enjeux de l'oeuvre sont éclairés par un dossier complet sur l'oeuvre, en fin d'ouvrage. Le texte peut aussi s'écouter grâce à des extraits audios lus par des comédiens, pratique pour varier les moments de lecture.