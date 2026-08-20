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#Roman francophone

Les Misérables

Victor Hugo

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Une édition abrégée qui transforme un roman du XIXe siècle en une lecture fluide, portée par des outils simples à chaque étape. Les points forts de cette édition : Le destin de Jean Valjean, Fantine et Cosette prend vie grâce à une mise en couleurs et de nombreuses illustrations. La progression dans ce roman fleuve est facilitée par des bilans dessinés et des exercices intégrés au fil des pages. Les grands enjeux de l'oeuvre sont éclairés par un dossier complet sur l'oeuvre, en fin d'ouvrage. Le texte peut aussi s'écouter grâce à des extraits audios lus par des comédiens, pratique pour varier les moments de lecture.

Par Victor Hugo
Chez Nathan

|

Auteur

Victor Hugo

Editeur

Nathan

Genre

Collège

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 20/08/2026

360 pages

Nathan

4,50 €

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Scannez le code barre 9782095068486
9782095068486
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