"De quoi ça parle, sinon ? D'une exposition commandée à un artiste plasticien. Il s'exécute mais, finalement, il n'y a rien à voir dans l'exposition. Comment ça se fait ? Qui a osé faire disparaître les oeuvres ? L'artiste lui-même. Il s'efface, de son fait, derrière un conteur. Car plutôt que de montrer ses oeuvres, il demande à quelqu'un de les raconter. Il y a une histoire, donc, à la place des objets". Tour à tour joueur, digressif et émouvant, le roman de Gaëlle Obiégly ne cesse de nous surprendre et d'interroger le désir d'art qui traverse nos vies.