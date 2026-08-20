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#Roman francophone

Rien à voir

Gaëlle Obiégly

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"De quoi ça parle, sinon ? D'une exposition commandée à un artiste plasticien. Il s'exécute mais, finalement, il n'y a rien à voir dans l'exposition. Comment ça se fait ? Qui a osé faire disparaître les oeuvres ? L'artiste lui-même. Il s'efface, de son fait, derrière un conteur. Car plutôt que de montrer ses oeuvres, il demande à quelqu'un de les raconter. Il y a une histoire, donc, à la place des objets". Tour à tour joueur, digressif et émouvant, le roman de Gaëlle Obiégly ne cesse de nous surprendre et d'interroger le désir d'art qui traverse nos vies.

Par Gaëlle Obiégly
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Gaëlle Obiégly

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Rien à voir

Gaëlle Obiégly

Paru le 20/08/2026

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Scannez le code barre 9782073158185
9782073158185
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