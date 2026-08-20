Les Français de la Belle Epoque

La "Belle Epoque", comme nom pour désigner les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, est une invention des années 1940. Or, l'adjectif donne l'impression que la période fut heureuse et flamboyante. Mais qu'en est-il en vérité ? Antoine Prost en dresse le tableau et nous emmène à la rencontre des Français dans leurs villages, leurs quartiers, leurs échoppes, leurs ateliers... Il interroge leur quotidien, leurs traditions, leurs habitudes alimentaires, leur manière de se vêtir, leur hygiène précaire, jusqu'à leur intimité, restituant les passions qui les travaillent et les opposent. Quelle est la place des ouvriers dans la cité ? Quelles relations la religion et l'école entretiennent-elles en plein conflit entre l'Eglise et l'Etat ? Quel rôle joue l'armée dans la République en pleine affaire Dreyfus, et alors même que la France achève ses conquêtes coloniales ? A la veille d'une guerre que peu voient venir, la société française apparaît divisée entre des élites puissantes et un peuple pluriel, mais d'où commencent à émerger des classes moyennes. Et c'est dans la République que cette société trouve son principe d'unité. Tel n'est pas le moindre des legs de la Belle Epoque.