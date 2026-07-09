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Miroir, mon beau miroir

Maura Gancitano

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L'obsession de la beauté n'a jamais cessé de hanter les corps et d'asservir les esprits en ce début du XXIe siècle. Arrimée à des standards et des contraintes qui valent pour les unes plus que pour les autres, l'injonction à la beauté est à la fois instrument de domination genrée et sexuelle, et outil de coercition sociale. Depuis deux siècles, le corps de femmes est soumis à un idéal tant esthétique et biologique que culturel et social, mais toujours inatteignable. Et, malgré les prises de conscience des effets délétères de l'injonction à la beauté et les discours féministes qui ont révélé son lien structural avec la domination masculine, l'adhésion au mythe de la Beauté persiste aujourd'hui, à nos corps et nos esprit défendants. Comment ces normes ont pénétré nos perceptions de nous-mêmes et des autres, par le jeu de l'aliénation et de la perte de subjectivité à l'échelle sociale et individuelle ? Quels sont les phénomènes qui prédisposent les femmes - et plus récemment les hommes - à rester sous le joug d'une injonction qui les entrave et les aliène ? En s'appuyant sur des références philosophiques et sociologiques mais aussi sur l'analyse de ses propres expériences vis-à-vis des diktat de la beauté, Maura Gancitano offre, dans cet essai, plusieurs pistes de réflexion et d'émancipation.

Par Maura Gancitano
Chez Editions du Nid-de-pie

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Auteur

Maura Gancitano

Editeur

Editions du Nid-de-pie

Genre

sociologie du genre

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Miroir, mon beau miroir

Maura Gancitano trad. Angela Calaprice

Paru le 13/08/2026

160 pages

Editions du Nid-de-pie

16,00 €

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