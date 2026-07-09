Retour de Prades

Entre articles critiques, impressions personnelles et variations littéraires, ce livre rend compte de la 66ème édition du festival de Prades. Que d'émotions éprouvées ces dernières années en côtoyant des cinéastes et des comédiens aussi simples et prestigieux que Lucas Belvaux, Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, Dominique Blanc, Jean-Pierre Darroussin et tant d'autres ! La cuvée 2025 fut d'une richesse et d'une variété rares avec le choc des chroniques sociales de Stéphane Brizé, le délice des variations amoureuses d'Emmanuel Mouret et la découverte de personnages modestes et attachants dans l'univers sensible de Claire Burger qui offre une belle synthèse entre les deux autres cinéastes de ce festival. A un classement simplement chronologique qui mêlerait trop les films - 30 longs (ou moyens) métrages - le livre propose une présentation thématique épousant les cinq moments forts de ces Rencontres, autour des trois réalisateurs de longs métrages invités et des deux autres rubriques plus disséminées au fil de la semaine - la compétition longs métrages européens pour le prix Solveig Anspach, et quatre films célébrant les origines du septième art, un centenaire, la fusion du cinéma et de la musique et sa consécration avec une Palme d'or.