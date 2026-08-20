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Jeu de conversation - Entre nous

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Rires, confidences, discussions profondes ou instants complices... cette boîte de 150 cartes est votre alliée pour créer de véritables moments de connexion à deux. A l'intérieur, explorez 4 thématiques pour faire évoluer la conversation naturellement : Complicité, pour rire et partager ses souvenir - Connexion, pour se retrouver en profondeur - Désir, pour raviver l'attirance et entretenir la flamme - Projection, pour imaginer l'avenir ensemble. A utiliser en soirée, à table, en voyage ou lofs d'un moment calme, ce jeu s'adapte à toutes vos envies. Plus qu'un jeu, une expérience à partager.

Par Collectif
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux de société

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Jeu de conversation - Entre nous

Collectif

Paru le 20/08/2026

150 pages

Merci les Livres

14,95 €

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