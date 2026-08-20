Jeu de conversation - Entre nous

Rires, confidences, discussions profondes ou instants complices... cette boîte de 150 cartes est votre alliée pour créer de véritables moments de connexion à deux. A l'intérieur, explorez 4 thématiques pour faire évoluer la conversation naturellement : Complicité, pour rire et partager ses souvenir - Connexion, pour se retrouver en profondeur - Désir, pour raviver l'attirance et entretenir la flamme - Projection, pour imaginer l'avenir ensemble. A utiliser en soirée, à table, en voyage ou lofs d'un moment calme, ce jeu s'adapte à toutes vos envies. Plus qu'un jeu, une expérience à partager.