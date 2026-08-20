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Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 9

Tohru Himuka

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Dans une société qui ne jure que par la superstition, Koyô révolutionne la médecine. Alors que Koyô rentre triomphante de Rocheclaire, elle se heurte à un mur : son père a investi son cabinet ! Et lorsque Noa Kaku apprend que sa fille a examiné et même opéré des patients seule alors qu'elle lui avait promis de ne pas le faire, il n'a qu'une envie, la ramener à Orchisol par la peau du cou. Mais une opération d'urgence pour un pneumothorax pourrait bien changer la donne. Koyô parviendra-t-elle à convaincre son père de la laisser rester à Fleuroy ?

Par Tohru Himuka
Chez Kurokawa

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Auteur

Tohru Himuka

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 9

Tohru Himuka trad. Gaëlle Ruel

Paru le 20/08/2026

212 pages

Kurokawa

7,95 €

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