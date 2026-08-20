Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 9

Dans une société qui ne jure que par la superstition, Koyô révolutionne la médecine. Alors que Koyô rentre triomphante de Rocheclaire, elle se heurte à un mur : son père a investi son cabinet ! Et lorsque Noa Kaku apprend que sa fille a examiné et même opéré des patients seule alors qu'elle lui avait promis de ne pas le faire, il n'a qu'une envie, la ramener à Orchisol par la peau du cou. Mais une opération d'urgence pour un pneumothorax pourrait bien changer la donne. Koyô parviendra-t-elle à convaincre son père de la laisser rester à Fleuroy ?