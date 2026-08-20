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Dead Account Tome 7

Shizumu Watanabe

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Les réseaux sociaux sont hantés, un influenceur va les exorciser ! Les acolytes de K envahissent l'Académie Miden ! Les médiums ripostent ! Sôji et ses camarades ont rempli leur mission d'exorcisme et récupéré les larmes de sang des Ghost Accounts, avec le soutien des initiés du second cycle. Une fois l'analyse terminée et K localisé, une nouvelle opération est lancée ! Pour l'empêcher, trois Ghost Accounts dont le dangereux GARAN, bras droit de K, s'introduisent dans l'Académie Miden ! Unis pour faire bloc, les médiums constatent vite que leurs nouveaux ennemis sont incroyablement plus puissants que ceux affrontés par le passé ! Toutefois, l'Académie détient une arme secrète capable d'éliminer ses assaillants qui se déclenchera dans... trois minutes ! Trois minutes sur lesquelles reposent tous les espoirs ! Sôji et ses amis pourront-ils survivre assez longtemps ?

Par Shizumu Watanabe
Chez Kurokawa

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Auteur

Shizumu Watanabe

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Dead Account Tome 7

Shizumu Watanabe trad. Yayoi Shikata, Frédéric Antoine

Paru le 20/08/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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