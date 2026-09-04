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Ma petite jungle à l'aquarelle

Valérie Drouineau

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Plonge dans l'univers fascinant de la jungle et découvre la magie de l'aquarelle ! Ce livre t'explique tout : choisir ton matériel, bien tenir ton pinceau, doser l'eau, réaliser de jolis dégradés et superposer les couleurs. Suis des explications simples pour peindre des perroquets colorés, des singes malicieux, des fleurs tropicales... Réalise ensuite de superbes tableaux plus détaillés, comme un crocodile barbotant dans une mare ou un toucan perché sur un arbre géant. Amuse-toi, expérimente, ose les couleurs... et développe ta créativité pour imaginer tes propres peintures ! C'est toi l'artiste !

Par Valérie Drouineau
Chez Mango Editions

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Auteur

Valérie Drouineau

Editeur

Mango Editions

Genre

Peinture et dessin

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Ma petite jungle à l'aquarelle

Valérie Drouineau

Paru le 04/09/2026

64 pages

Mango Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782317041433
9782317041433
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